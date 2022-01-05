جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين تنعى الموسيقار أحمد الحجار

نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الموسيقار الكبير أحمد الحجار، الذي وافته المنية مساء أمس.

وتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملين بأحر التعازي إلى أسرته وأصدقائه ومحبيه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

وتوفي الفنان أحمد الحجار، مساء أمس الثلاثاء، وذلك عن عمر ناهز 65 عاما، بعد أزمة مرضية تعرض لها مؤخرا.

وأحمد الحجار هو شقيق الفنان علي الحجار، واللذان كانت نشأتهما في منزل تختلط فيه درجات سلم الصعود مع السلم الموسيقي، فكان والدهما إبراهيم الحجار ملحن وعازف عود شهير، بالإضافة لموهبته الكبيرة في الغناء.

ويعتبر علي الحجار، شقيقه أحمد، شريكا في مشواره ونجاحه، إذ لحن له عددا من أعماله، ومنها أغاني ألبوم "اعذريني" والتي لحنها له وهو لايزال طالبا بالجامعة، كما ذكر على الحجار في أحد لقاءاته.

وكان لتعاون آخر له أثر كبير لدى الجمهور، خاصة مع استقبال فصل الشتاء وهي أغنية "لما الشتا يدق البيبان.