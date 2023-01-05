تراجع تسليم السيارات من مصنع تسلا في الصين

تراجع عدد السيارات التي سلمها مصنع شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا في مدينة شنغهاي الصينية خلال الشهر الماضي، بعد وصول العدد إلى مستوى قياسي خلال نوفمبر الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البيانات الأولية الصادرة عن رابطة صناعة سيارت الركوب الصينية القول إن تسلا سلمت خلال ديسمبر الماضي 55796 سيارة فقط من مصنع شنغهاي وهو بالكاد نصف العدد الذي سلمته في الشهر السابق.

ولم تكشف الرابطة عن عدد السيارات التي تم توجيهها للسوق المحلية أوتلك التي تم تصديرها.

ووصل إجمالي عدد السيارات التي أنتجتها تسلا في الصين خلال العام الماضي إلى 710865 سيارة بما يمثل حوالي 54% من إجمالي مبيعاتها العالمية التي بلغت 1.13 مليون سيارة.

وزادت تسليمات تسلا على مستوى العالم خلال العام الماضي بنسبة 40% وهو ما يقل عن متوسط معدل نمو التسليمات السنوي والذي كان 50% خلال السنوات السابقة.

في الوقت نفسه، قررت تسلا تشغيل مصنعها في مدينة شنغهاي الصينية وفق برنامج مخفض خلال الشهر الحالي، حيث سيتم تشغيل المصنع لمدة 17 يوما خلال يناير للفترة من 3 إلى 19 من الشهر، في حين سيتم وقف تشغيل المصنع اعتبارا من 20 حتى 31 يناير بمناسبة بداية العام الصيني الجديد بحسب مذكرة داخلية للشركة.