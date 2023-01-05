 الرئيس الفرنسي يتعهد لنظيره الأوكراني بتسليم بلاده دبابات قتالية خفيفة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الفرنسي يتعهد لنظيره الأوكراني بتسليم بلاده دبابات قتالية خفيفة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
د ب أ
نشر في: الخميس 5 يناير 2023 - 5:01 ص | آخر تحديث: الخميس 5 يناير 2023 - 5:02 ص

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتسليم بلاده "دبابات قتالية خفيفة".
وذكرت الرئاسة الفرنسية "الاليزيه"، في بيان نقلته قناة "فرانس 24" الفضائية مساء الأربعاء، أنه :"بعد مكالمة هاتفية استمرت ساعة بين الرئيسين.. فهذه هي المرة الأولى التي تزود فيها باريس القوات الأوكرانية دبابات ذات تصميم غربي".
وأضاف البيان أن الرئيس ماكرون: "سعى إلى زيادة هذه المساعدة العسكرية المقدمة لكييف بالموافقة على تسليم دبابات قتالية خفيفة من طراز AMX-10 RC" .. مشيرا أن الرئيس ماكرون جدد لنظيره الأوكراني دعم فرنسا الثابت لأوكرانيا.

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