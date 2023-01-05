الرئيس الفرنسي يتعهد لنظيره الأوكراني بتسليم بلاده دبابات قتالية خفيفة

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتسليم بلاده "دبابات قتالية خفيفة".

وذكرت الرئاسة الفرنسية "الاليزيه"، في بيان نقلته قناة "فرانس 24" الفضائية مساء الأربعاء، أنه :"بعد مكالمة هاتفية استمرت ساعة بين الرئيسين.. فهذه هي المرة الأولى التي تزود فيها باريس القوات الأوكرانية دبابات ذات تصميم غربي".

وأضاف البيان أن الرئيس ماكرون: "سعى إلى زيادة هذه المساعدة العسكرية المقدمة لكييف بالموافقة على تسليم دبابات قتالية خفيفة من طراز AMX-10 RC" .. مشيرا أن الرئيس ماكرون جدد لنظيره الأوكراني دعم فرنسا الثابت لأوكرانيا.