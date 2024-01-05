قال البنك المركزي المصري، إن المعاملات الرأسمالية والمالية لميزان المدفوعات المصري أسفرت عن تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.8 مليار دولار، خلال الربع الأول من 2023-2024، حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.3 مليار دولار، في حين استمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر في تسجيل صافي تدفق للخارج بلغ 523.4 مليون دولار.

وأوضح المركزي، في تقرير صادر عنه اليوم، الجمعة، أن عددا من العوامل ساهمت فى تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية، منها تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 2.4 مليار دولار، ليقتصر العجز على نحو 6.6 مليار دولار في الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2023، مقابل نحو 9 مليارات دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك نتيجة انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غيرالبترولية بنحو 1.9 مليار دولار.

وذكر أن المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية قد انخفضت بمعدل 12.5% لتقتصر على نحو 13.3 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي 2023-2024 مقابل نحو 15.3 مليار دولار في الربع المماثل من العام المالي السابق، لافتا إلى أن الانخفاض تركز في الواردات من الذرة، وبوليميرات بروبيلين، ومركبات غير عضوية أو عضوية.

كما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار 458.9 مليون دولار لتسجل نحو 6.7 مليار دولار خلال الفترة مقابل نحو 6.3 مليار دولار خلال فترة المقارنة، وقد تركز الإرتفاع في الصادرات من أسلاك وكابلات، وخضر طازجة أو مبردة أو مطبوخة، وذهب، وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي.