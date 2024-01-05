خالد عبد الفتاح: عمر كمال عبد الواحد سيكون إضافة كبيرة للأهلي

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رحب خالد عبد الفتاح، لاعب النادي الأهلي بانضمام عمر كمال عبد الواحد، لاعب مودرن فيوتشر إلى الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال خالد عبد الفتاح في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "عمر كمال عبد الواحد لاعب كبير ومحترم وسيكون إضافة قوية للأهلي حال قدومه، وفي جميع الأحوال المنافسة بيننا شريفة".

وأضاف: "أفضل ظهير أيمن في الدوري المصري حاليًا؟ أعتقد أنه محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز".

وتابع: "شعرت أنني سبب في خسارة النادي الأهلي أمام فلامنجو البرازيلي في النسخة قبل الماضية من بطولة كأس العالم للأندية بعد حصولي على بطاقة حمراء، أما في النسخة الماضية لم نشعر بطعم الميدالية البرونزية لأننا كنا قريبين من الوصول للنهائي".

وأكمل: "الانضمام للمنتخب المصري؟ استمراري مع فريق سموحة كان سيمنحني فرصة الانضمام إلى منتخب مصر لكن في نفس الوقت النادي الأهلي نادي كبير للغاية".