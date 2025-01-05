صحة غزة: حصيلة إصابات الحرب تتجاوز 109 آلاف

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ457 على القطاع.

وقالت الوزارة في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 88 شهيدًا و208 إصابات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 45 ألفًا و805 شهداء، و109 آلاف و64 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اإليهم.

وفي وقت سابق، استشهد فلسطينيان أحدهما صحفي، وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف الاحتلال على شمال قطاع غزة، ومدينة رفح جنوبا.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الكاتب والصحفي محمد حجازي جرّاء قصف الاحتلال على شمال قطاع غزة.

وأضافت أن فرق الدفاع المدني انتشلت شهيدا جراء قصف الاحتلال منطقة مصبح شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية أرضا في محيط سوق الدراجات بمنطقة قيزان رشوان جنوب مدينة خان يونس، بالتزامن مع قصف عنيف على مناطق متفرقة من المحافظة.