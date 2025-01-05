قُتِل وأصيب 75 شخصاً في مختلف المناطق السورية خلال الفترة الممتدة من 27 نوفمبر وحتى 4 يناير الجاري، نتيجة انفجار ألغام أرضية وأجسام من مخلفات الحرب.

ونقل «تلفزيون سوريا» عن الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، اليوم الأحد، قوله إنه وثّق مقتل 32 مدنياً، بينهم 8 أطفال وامرأة، إضافة إلى إصابة 43 آخرين بجروح بالغة، من بينهم 19 طفلاً، خلال هذه الفترة بسبب انفجار مخلفات الحرب.

ولفت الدفاع المدني إلى إصابة ثلاثة مدنيين بجروح إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام السابق في قرية كفرموس بريف إدلب الجنوبي اليوم الأحد.

وأعلن الدفاع المدني السوري إتلاف 822 جسماً من مخلفات الحرب في سوريا منذ بداية شهر ديسمبر الفائت وحتى يوم الجمعة، 3 يناير.

وأوضح الدفاع المدني أن فرقه تواصل تكثيف مهام المسح والبحث عن ذخائر غير منفجرة ومخلفات الحرب في المناطق التي تعرضت للقصف خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن فرقه حددت أكثر من 80 نقطة ملوثة بالذخائر غير المنفجرة في مختلف المناطق السورية.

وأضاف أن الفرق تواصل هذه الجهود بناءً على بلاغات المدنيين عن وجود مخلفات الحرب في أراضيهم، إلى جانب عمليات المسح التي تجريها ضمن خطة عملها، رغم اتساع النطاق المكاني الملوث بمخلفات الحرب.