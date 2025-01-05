وزير المالية: لن نشهد أزمة في الكهرباء خلال 2025

قال أحمد كوجك وزير المالية، إن عام 2025 لن يشهد أزمة في الكهرباء، مؤكدا التزام الحكومة بعدم قطع التيار.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «on»، وعُرضت مساء الأحد، أنّ هناك جهودًا كبيرة تبذل من خلال مختلف الوزارات المعنية سواء المالية أو البترول أو الكهرباء لتوفير كل البدائل.

وأشار إلى العمل على ربط شبكة الكهرباء مع دول الجوار، بجانب تحقيق وفرة في مزيج الطاقة وتحسين كفاءة إنتاج الكهرباء، واستغلال الطاقات الجديدة والمتجددة، موضحًا أن هناك الكثير من الإجراءات التي يتم اتخاذها استعدادًا للصيف المقبل.

وشدد على الحرص على توفير الكهرباء سواء للمواطن أو للمستثمر، مؤكدا أنه يتم تكوين بنية تحتية لاستخدامها في أي استيراد إضافي من الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات هذا القطاع حال الحاجة لذلك.

وتعهد بأن يكون عام 2025 به استقرار في كل السلع والخدمات التي يحصل عليها المواطنون، وأن يتم توفيرها بشكل كامل، بما في ذلك عدم قطع الكهرباء.