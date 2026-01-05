ميدفيديف يرى أن اختطاف ميرتس لن يكون مفاجئا بعد اعتقال مادورو

• نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف: "اختطاف ميرتس قد يكون تحولا مثاليا في حبكة هذا الكرنفال. ولم يعد هناك الكثير مما قد يفاجئنا في هذه المرحلة"

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إن اختطاف المستشار الألماني فريدريش ميرتس "لن يكون مفاجئا"، بعد أن قامت الولايات المتحدة باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته.

ووصف في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، المستشار الألماني بأنه "نازي جديد".

ومضى قائلا: اختطاف ميرتس قد يكون تحولا مثاليا في حبكة هذا الكرنفال. ولم يعد هناك الكثير مما قد يفاجئنا في هذه المرحلة".

ورأى ميدفيديف أن اختطاف ميرتس ينطوي على قدر من الواقعية، مبينا أن هناك مبررات لمحاكمته حتى في ألمانيا نفسها وأن الألمان يعانون من مستشار بلادهم.

والسبت، أعلن ترامب شن عملية واسعة النطاق ضد فنزويلا، أسفرت عن اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو، وزوجته، واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

وصرح ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل "إدارة الأمور في فنزويلا حتى تحقيق انتقال آمن ومناسب ومعقول للسلطة" هناك.

ونشرت وزارة العدل الأمريكية وثيقة اتهامات ضد مادورو منها "قيادة حكومة فاسدة وغير شرعية لسنوات"، و"التعاون مع أخطر تجار وإرهابيي المخدرات في العالم".