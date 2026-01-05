كشفت المؤشرات الأولية لجولة الإعادة في الدوائر الـ27 الملغاة بحكم من المحكمة الإدارية العليا، ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، عن حصد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأول مقعدين له عبر النظام الفردي منذ انطلاق الماراثون الانتخابي، بحسب مؤشرات أولية.

ففي دائرة مغاغة والعدوة وبني مزار، حسم الدكتور حسين غيتة المقعد بعد حصوله على 76,237 صوتًا، بينما فاز مدحت الركابي في دائرة أسوان أول ودراو وأبو سمبل، متغلبًا على منافسه مرشح حزب حماة الوطن، بعدما حصل على 14,628 صوتًا.

وبذلك ارتفع رصيد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في مجلس النواب المقبل إلى 11 مقعدًا، بواقع 9 مقاعد عبر القائمة الوطنية من أجل مصر ومقعدين بالنظام الفردي، ليتساوى بذلك مع حزب العدل، الذي حصد العدد نفسه من المقاعد، بينها 8 مقاعد عبر القائمة الوطنية و3 عبر النظام الفردي.

وحسم حزب العدل مقاعده الفردية بفوز كل من عبد المنعم إمام، رئيس الحزب، عن دائرة القاهرة الجديدة والتجمع والشروق، وعلي خليفة عن دائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وسحر عثمان عن دائرة بلبيس بمحافظة الشرقية.