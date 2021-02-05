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FIFA: الأهلي يمضي قدمًا.. ملوك إفريقيا يتأهلون لنصف النهائي

عمرو فهمي
نشر في: الجمعة 5 فبراير 2021 - 12:58 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 فبراير 2021 - 12:58 ص

أشاد حساب «فيفا» الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على‏ الدحيل القطري، بهدف نظيف، والتأهل إلى نصف نهائي البطولة ‏لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا.‏

وعلق حساب «فيفا» الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية في «فيسبوك» على مباراة الأهلي والدحيل قائلا: ‏«تأهل ملوك إفريقيا إلى نصف نهائي مونديال الأندية، للمرة الأولى منذ عام 2012، بعد ‏تغلبه على الدحيل القطري».‏

وأضاف: «الأهلي يمضي قدمًا.. أبطال الثلاثية يطيحون بنادي الدحيل خارج البطولة، في ‏المباراة التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية، حيث سيواجه بايرن ميونيخ يوم 8 فبراير في ‏رحلة الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية».‏

وقال حساب «فيفا» الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية: «انتصر الأهلي على نادي ‏الدحيل، واكتفى بهدف حسين الشحات في الدقيقة 30».‏

وتابع: «سيطر بطل إفريقيا على الكرة في الشوط الأول، واستغلها إلى أقصى حد، بعدما سجل ‏عن طريق الشحات وبعدها بثماني دقائق تم إلغاء هدف والتر بواليا بداعي التسلل بعد اللجوء ‏إلى تقنية الـVAR‏».‏


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