بايدن يعلن إنهاء دعم أمريكا للهجمات على اليمن

زار الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزارة الخارجية، اليوم الخميس، وألقى أول خطاب له عن السياسة الخارجية كرئيس، وسلط الضوء على الحاجة إلى إعادة بناء التحالفات الأمريكية واستعادة دور الولايات المتحدة كقائدة عالمية.

وأعلن بايدن خلال خطابه عن تجميد إعادة انتشار القوات الأمريكية من ألمانيا وإنهاء الدعم الأمريكي للأعمال الهجومية في اليمن.

وقال بايدن: "نعمل على تكثيف دبلوماسيتنا لإنهاء الحرب في اليمن، وهي حرب تسببت في كارثة إنسانية واستراتيجية".

وأشار بايدن إلى أن إدارته ستدعم مبادرة بقيادة الأمم المتحدة لفرض وقف إطلاق النار في اليمن واستئناف محادثات السلام.

وتم تعيين تيم ليندركينج، وهو مسؤول مختص في السياسة الخارجية، مبعوثا خاصا للإدارة الأمريكية إلى اليمن.

وقال بايدن في إشارة إلى مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية: "يجب أن تنتهي هذه الحرب، ولتأكيد التزامنا، فإننا سننهي كل الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في الحرب الدائرة في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة".