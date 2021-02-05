تونس: 68 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 7048 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 68 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7 آلاف و48 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم تسجيل 1270 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 213 ألفًا و949حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 1601 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 9 آلاف و334 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 406 حالة، إلى جانب 141 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.