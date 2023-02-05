مصرع شخصين وإصابة 14 في اشتعال حريق في مبنى سكني في لشبونة

لقي شخصان حتفهما وأصيب 14 آخرون في اشتعال حريق في مبنى سكني في وسط العاصمة البرتغالية لشبونة.



وقال مسؤولون من أجهزة الدفاع المدني ومكافحة الحرائق للصحفيين في لشبونة اليوم الأحد إن من بين المصابين، أربعة أطفال.



ووفقا لمصادر رسمية، شب الحريق في وقت متأخر من أمس السبت في حى موراريا أو موريش وهو حى تاريخى متعدد الثقافات توجد به مبان سكنية قديمة للغاية.



وكان الضحايا جلهم يعيشون في الطابق الأرضي، حيث شب الحريق عند حوالي الساعة 30ر8 مساء (2030 بتوقيت جرينتش) لأسباب لا تزال غير معروفة.



وتم إخماد الحريق بعد حوالي 45 دقيقة، ولم تنتشر ألسنة اللهب للطوابق الثلاثة الأخرى من المبنى السكني. غير أنه تم إخلاء المبنى من السكان نظرا لما لحقته من أضرار.



ووفقا لمرفق الإطفاء، تضرر ما لا يقل عن 20 شخصا جراء الحريق. وطمأنهم عمدة لشبونة كارلوس مويداس بحصولهم على دعم، قائلا إنه "لن يتم ترك أي شخص بلا مأوى".