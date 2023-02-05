الأهلي يوجه رسالة لـ سياتل ساوندرز بعد مباراتهما في مونديال الأندية

وجه الحساب الرسمي لنادي الأهلي، اليوم الأحد، رسالة إلى فريق سياتل ساوندرز الأمريكي، بعد المباراة التي جمعت الفريقين في بطولة كأس العالم للأندية 2022.

وكان فريق الأهلي قد حقق الفوز على نظيره سياتل الأمريكي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب ابن بطوطة في طنجة مساء السبت، في إطار منافسات مونديال الأندية.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الأهلي على «فيسبوك»: «كل التقدير لـ سياتل ساوندرز.. كانت فرصة رائعة لمقابلتك في مباراة رائعة .. نتطلع إلى المزيد من التعاون في المستقبل».

وسيواجه الأهلي نظيره ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء القادم على ملعب مولاي عبدالله، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من مونديال الأندية.