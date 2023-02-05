طبيب طفلة مستشفى المطرية: لم أفكر لحظة في إيقاف الجراحة رغم الحريق والصراخ

قال الدكتور رفعت بدوي، أستاذ طب وجراحة الأطفال، إن الطفلة كانت تخضع لإجراء عملية جراحية، كاشفًا أنها عملية دقيقة في القولون.

وأضاف في مداخلة ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الفتاة كانت تُجهز للعملية منذ يومين، وذلك لعدم حدوث أية مشكلات بعد العملية، مضيفًا أنه لم يفكر في إيقاف العملية الجراحية عند علمه باندلاع حريق في المستشفى.

وذكر أن الحريق بدأ بعد ساعة من دخولها غرفة العمليات، قائلًا: "وقتها كنا في وسط الجراحة".

وأفاد بأنه كان يعتقد الحريق "بسيطا"، ولكن بعد دقائق من دخول أحد عمال المستشفى غرفة العمليات لتحذير الطاقم الطبي بدأ يسمع "الصراخ" ويشتم رائحة دخان.

وأوضح أن إدارة المستشفى طالبت بالإخلاء، مؤكدًا رفضه لأن ذلك سيؤدي بحياة الطفلة، موضحًا أن الطاقم الطبي المساعد له في العملية ذهب للمساعدة في عمليات الإخلاء واستمر هو برفقة طبيب التخدير لاستكمال الجراحة.

يشار إلى اندلاع حريق بمستشفى المطرية يوم الأربعاء الماضي، في تمام الساعة 2.26 ظهرًا، وتم الدفع بـ12 سيارة إسعاف للسيطرة على الحريق، وأدى إلى وفاة 3 أشخاص، وإصابة 32 آخرين.