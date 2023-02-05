طالبان تخلع العمامة والجلباب وتحاول تغيير صورتها النمطية بزي أمني جديد

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لا تزال حركة طالبان الأفغانية تحاول جاهدة كسر العزلة الدولية المفروضة عليها، عبر تغيير الصورة النمطية للحركة.

وبحسب ما نشره موقع جريدة «العين» الإخبارية، مساء الأحد، خلعت طالبان زيها التقليدي «العمامة والجلباب»، ومنحت قوات الأمن زيا رسميا كمثيله في باقي الدول.

وخلال احتفال رسمي، اصطف حراس أمن سجن جلال آباد، للاحتفاء بتوزيع سلطات طالبان لباس رسمي جديد عليهم.

يأتي هذا فيما تواجه الإدارة الأفغانية بقيادة طالبان، التي سيطرت على السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021، عزلة دولية متزايدة؛ بسبب السياسات التي أقرتها مؤخرا.

وتقيد تلك السياسات حقوق النساء في المشاركة بالحياة العامة والتعليم الجامعي، إضافة إلى منعهن من العمل بالمنظمات غير الحكومية.

وأعاق منع عمل النساء القطاع الإنساني، وأجبر بعض المنظمات التي تقدم مساعدات عاجلة لملايين الأشخاص، على وقف عملها.

كما أدت قيود حركة طالبان، إلى فرض عقوبات جديدة عليها من واشنطن، بينها قيود إضافية على تأشيرات حركة طالبان.

وأكدت واشنطن وقوفها بجانب الشعب الأفغاني، والتزامها ببذل كل ما في وسعها لتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أفغانستان.