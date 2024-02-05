رئيس جامعة سوهاج يشهد فعاليات ورشة العمل التدريبية حول مساواة الإعاقة

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جانبًا من فعاليات الورشة التدريبية التي نظمها مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة حول مساواة الإعاقة، وذلك بالتعاون مع هيئة أمديست الأمريكية، من خلال مؤسسة حلم للتدريب والاستشارات في مجال الإعاقة.

ورافق رئيس الجامعة، الدكتور عبد الناصر يس، والدكتور خالد عمران، نائبي رئيس الجامعة والدكتور طارق ذكي مدير المركز، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي الجديد.

وأوضح "النعماني"، أن الجامعة تسير مع رؤية الدولة في تحسين جودة الحياة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم انطلاقاً من دورهم في التنمية المستدامة، واستثمار قدراتهم وإمكانياتهم في بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد رئيس الجامعة، خلال تفقده التدريب على الدور الريادي للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في تقديم الدعم والمساندة لجميع فئات المجتمع ومن بينهم الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحاً أنه من الضروري استخدام المسميات المقبولة اجتماعيًا ومنها ذوي القدرات الخاصة، وكذلك التي تتفق مع الدستور وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2018م، مما يسهم في التوافق الأكاديمي والنفسي والمجتمعي لهم.

وأشار الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن التدريب يأتي ضمن سلسلة الورش التدريبية لمنسوبي الجامعة، لرفع درجة الوعي لدي منسوبي الجامعة بالإعاقة وكيفية التعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة، وتفعيل مبدأ الدمج الجزئي والكلي لهم أكاديمياً واجتماعياً، ثقافياً، رياضياً وفنياً.

وذكر الدكتور طارق زكي مدير المركز، أن التدريب استهدف 20 متدربًا من طلاب الجامعة، وذلك حول مفاهيم الإعاقة وخصائص الأشخاص ذوي الإعاقة والاتاحة والدمج، والتعريف ببنود قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018م، مضيفاً أنه تم التدريب التفاعلي ومجموعات العمل طوال يومي التدريب.

وجاء ذلك بحضور كل من رامز ماهر المدير التنفيذي لمؤسسة حلم، والدكتور محمود المنشاوي المدرب المعتمد في مجال الإعاقة عن الجامعة والأستاذ بكلية الصيدلة، والدكتور محمد عبد العظيم نائب مدير المركز.

جدير بالذكر أن رئيس الجامعة أجري حوارًا مع الطلاب المتدربين، والذي أكد خلاله أن الطلاب ذوي الإعاقة نستلهم منهم الطاقة الإيجابية، والإرادة القوية، وروح التحدي، وتقديم يد العون والمساعدة لهم، وتوفير البيئة المناسبة لهم، لتمكينكم من المشاركة الفعالة في بناء الوطن.