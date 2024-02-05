رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يكرم الموظف المثالي لشهر يناير

اختار المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، الموظف المثالي عن شهر يناير ٢٠٢٤ في إطار حرصه على تحفيز روح المنافسة بين العاملين بالجهاز ورفع مستوى الأداء المهني.

قال رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر إنه وقع الاختيار على المهندس ماهر سعد مدير إدارة الإزالات والإشغالات والنظافة للقطاعين الشمالي والغربي موظفا مثاليا عن شهر يناير ٢٠٢٤؛ لدوره في إنجاح العمل وقدرته على تحمل المسؤلية والمساعدة في تقديم خدمة متميزة لسكان المدينة.

أضاف النجار أنه كرّم ماهر سعد بحضور محمد أشرف رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والعقارية ومنحه شهادة تقدير ودرع الموظف المتميز.

وأكد ضرورة غرس مفهوم الشكر والتكريم لدى الموظفين؛ "لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله"، موضحا أن أهمية التكريم تأتي لبث روح التنافس والتحدى بين جميع العاملين بما يعود بالنفع على أداء الجهاز ككل.

ونوّه بيان للجهاز بأن ماهر ساهم في رفع كفاءة القطاعين الشمالي والغربي وإزالة الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين من حرم الطريق ونفذ العديد من الحملات المكثفة لرفع كفاءة قطاع النظافة وصيانة صناديق ومعدات النظافة، كما أنه "لا يتوانى عن متابعة مشاكل الناس والعمل على حلها".