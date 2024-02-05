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مسئولون: هجوم دموي على مركز شرطة قبل انتخابات باكستان العامة

د ب أ
نشر في: الإثنين 5 فبراير 2024 - 11:43 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 فبراير 2024 - 11:43 ص
أعلن مسئولون باكستانيون، اليوم الاثنين، مقتل 10 من رجال الشرطة على الأقل وإصابة ستة آخرين في هجوم شنه مسلحون على مركز للشرطة في شمال غرب باكستان.

وجاء الهجوم وسط تصاعد أعمال العنف قبل أيام من إجراء الانتخابات العامة في باكستان يوم الخميس المقبل.

وقال المسئول المحلي محمد أفضل إن المسلحين شنوا هجوما مسلحا على مركز للشرطة في بلدة ديرا إسماعيل خان قبل الفجر، مشيرا إلى أن المهاجمين ألقوا في البداية قنابل يدوية على المبنى قبل أن يبدأوا معركة بالأسلحة النارية مع الشرطة استمرت لعدة ساعات.

وتصاعدت أعمال العنف من قبل المتشددين الإسلاميين في الأشهر الأخيرة قبل الانتخابات.

ويشهد إقليم خيبر بختونخوا في شمال غرب باكستان والمتاخم لأفغانستان، تصاعدا مطردا في أعمال العنف من قبل المسلحين منذ استيلاء طالبان مرة أخرى على السلطة في أفغانستان.

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