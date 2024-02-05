 تعاون كويتي كوري في تكنولوجيا المعلومات - بوابة الشروق
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تعاون كويتي كوري في تكنولوجيا المعلومات

وكالة قنا
نشر في: الإثنين 5 فبراير 2024 - 11:56 م | آخر تحديث: الإثنين 5 فبراير 2024 - 11:56 م

وقعت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، اليوم، مذكرة تفاهم مع المعهد الكوري للعلوم وتكنولوجيا المعلومات (KISTI) بهدف تعزيز الثقافة العلمية وبناء القدرات الرقمية في المجتمع وتطوير تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).

وتنص المذكرة على إمكانية إنشاء برامج مشتركة تعزز المهارات الرقمية للطلاب والمهنيين العاملين في مختلف القطاعات وتطوير قدرات الباحثين في دولة الكويت، كما تتيح التعاون في مجال البحث والتطوير في المشاريع ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بالإضافة إلى مشاريع لتطوير ونشر المحتوى التعليمي عبر الإنترنت وكذلك المشاريع النموذجية التي تساهم في نقل التكنولوجيا.


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