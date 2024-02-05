يرى حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، أن البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الفريق الأبيض، سيقدم أداء مميزا مع الفريق في الفترة المقبلة.
وقال لبيب في تصريحات لقناة الزمالك: "أحضرنا مدربًا أعتقد أنه سيكون علامة من علامات الزمالك وحصلنا على عدة صفقات مميزة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية".
وأضاف: "المجلس اشترك جميعًا في ملف الصفقات 12 عضوًا أطلق عليهم (الكوماندوز) وساعدنا بعضنا البعض وربنا أعطانا أكثر مما نتمناه".
وأكمل: "عملنا وهدفنا هو إسعاد جماهير الزمالك، وإذا رأى الناس أن هناك تأخيرًا فذلك لأن لدينا طريقة معينة في التفكير ولابد أن يثق الناس ويعرفوا أننا نعمل لمصلحة الزمالك".
وأتم: "حاليًا ليس مسموحًا لي بالحديث عن الصفقات ولكن سأظهر بقناة الزمالك وأقول كل شيء وزيارتي لقطر كانت لعملي الخاص تمامًا وليس لأمر يتعلق بالزمالك".