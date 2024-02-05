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يرى حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، أن البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الفريق الأبيض، سيقدم أداء مميزا مع الفريق في الفترة المقبلة.

وقال لبيب في تصريحات لقناة الزمالك: "أحضرنا مدربًا أعتقد أنه سيكون علامة من علامات الزمالك وحصلنا على عدة صفقات مميزة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية".

وأضاف: "المجلس اشترك جميعًا في ملف الصفقات 12 عضوًا أطلق عليهم (الكوماندوز) وساعدنا بعضنا البعض وربنا أعطانا أكثر مما نتمناه".

وأكمل: "عملنا وهدفنا هو إسعاد جماهير الزمالك، وإذا رأى الناس أن هناك تأخيرًا فذلك لأن لدينا طريقة معينة في التفكير ولابد أن يثق الناس ويعرفوا أننا نعمل لمصلحة الزمالك".

وأتم: "حاليًا ليس مسموحًا لي بالحديث عن الصفقات ولكن سأظهر بقناة الزمالك وأقول كل شيء وزيارتي لقطر كانت لعملي الخاص تمامًا وليس لأمر يتعلق بالزمالك".