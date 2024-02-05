هشام نصر: الزمالك لا يرضى إلا بالمركز الأول

أكد هشام نصر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المجلس الحالي بذل مجهودا كبيرا الفترة الماضية لإرضاء طموح جماهير القلعة البيضاء التي لا ترضى إلا بالمركز الأول دائما.

قال هشام نصر في المؤتمر الصحفي:" نادي الزمالك هو رياضي اجتماعي جماهيري، فارق كبير بين الأندية الرياضية والاجتماعية والأندية الجماهيرية التي لا ترضى بالمركز الثاني، وإنما المركز الأول فقط".

أضاف:" بنتعب ونبذل مجهود ونعمل إللي علينا، وهذه أكبر ميزة في المجلس الحالي، كان هناك ضغط على مجلس الإدارة إلى أن خرج المنتج الحالي بصمت، رفعنا طموح جماهير الزمالك بصمت".

أوضح:" كرة القدم هى القاطرة لنادي الزمالك، وباقي القلعة هناك ألعاب جماهيرية أخرى، ويهم جميع الجماهير الـ 3 ألعاب الصالات".

تابع:" عملنا في فرق الصالات بالتوازي.. دعمنا بمحترفين في جميع الألعاب، وكان يجب أن نبني القاعدة من الأسفل، خسرنا قاعدة الناشئين في النادي الفترة الماضية، بدأنا في جلب لاعبين صغار السن لبناء نادي الزمالك لسنين قدام".

أتم:" نعدكم بالمزيد الفترة المقبلة، وسترون نادي الزمالك كما تحبون أن تروه".

ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمراً صحفيا لتقديم الصفقات الجديدة لكافة الفرق الرياضية المختلفة بالقلعة البيضاء، والأجهزة الفنية الجديدة، وسط حضور كوكبة من رموز الزمالك ونجوم النادي القدامى في كافة الألعاب بالإضافة إلى محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي وأحمد الأحمر قائد فريق كرة اليد.