إصابة شخصين في حادث سرقة دراجة نارية بالدقهلية

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أصيب شخصان بطلقات خرطوش، بعد إطلاق النيران عليهم لسرقه دراجة نارية.

و‏تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية بورود إشارة من شرطة النجدة بإطلاق النيران ووقوع مصابين بمركز الجمالية.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز، وتبين إطلاق النيران بمدينة الجمالية شارع البحر ميت مرجا، وإطلاق طلق خرطوش نتيجة حادث سرقة موتوسيكل.

ونقل المصابون إلى مستشفى الجمالية، وهم أحمد محمد علي، 30 سنة، وزياد إبراهيم شعبان، 17 سنة، بطلق خرطوش في الساق.

وحرر محضر بالواقعة، وجرى العرض على النيابة العامة.