ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

استهلت أسعار العقود الآجلة للنفط، تعاملات الأسبوع الحالي بارتفاع ملموس اليوم الاثنين، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط على خلفية تعهد الولايات المتحدة بشن المزيد من الهجمات على جماعة الحوثيين اليمنية الموالية لإيران، في الوقت الذي تعهدت فيه الجماعة بالانتقام من القصف الأمريكي لمواقعها في اليمن مطلع الأسبوع الحالي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي ارتفع إلى حوالي 78 دولارا للبرميل بعد تراجعه في لأسبوع الماضي بنسبة 4ر7% وكانت أكبر خسارة أسبوعية منذ أكتوبر الماضي.

وكان سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي أقل من 73 دولارا للبرميل. وشنت القوات الأمريكية هجمات على الحوثيين، بعد القصف الأمريكي لأهداف في سوريا والعراق أواخر الأسبوع الماضي.

وأشارت بلومبرج إلى أن القصف الأمريكي للحوثيين مطلع الأسبوع الحالي، هو الأكبر منذ الهجوم الأمريكي الأول على الحوثيين يوم 11 يناير الماضي، كجزء من المحاولات الأمريكية للتصدي للهجمات التي يقوم بها الحوثيون ضد السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل التي تحاول المرور من البحر الأحمر وباب المندب ردا على الهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة الفلسطيني.

ورغم التحذير من شن المزيد من الهجمات، قال مسئولون أمريكيون إنهم لا يريدون الانخراط في صراع إقليمي طويل.

وبحلول الساعة السادسة صباحا بتوقيت لندن ارتفع خام برنت بنسبة 5ر0% إلى 71ر77 دولارا للبرميل تسليم أبريل المقبل. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4ر0% إلى 54ر72 دولارا للبرميل تسليم مارس المقبل.