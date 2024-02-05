سموتريتش: العقوبات الأمريكية على المستوطنين موجهة ضد إسرائيل

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الإثنين، إن العقوبات الأمريكية على المستوطنين في الضفة الغربية موجهة ضد إسرائيل.



وفي إجراء أمريكي نادر، فرضت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال العنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.



جاء ذلك بموجب أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن. وتضمن الأمر التنفيذي طوارئ وطنية للتعامل مع "التهديد" الذي تمثله تصرفات المستوطنين المتطرفين.



وكتب سموتريتش في مشور عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): " يجب أن يفهم الجميع أن هذه العقوبات موجهة ضد دولة إسرائيل. اليوم أربعة مواطنين، وغدا ضد نصف مليون مستوطن، وبعد يومين ضد الدولة بأكملها".







ويبلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة نحو 490 ألفا فيما عدد الفلسطينيين ثلاثة ملايين. وهم يقيمون في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.



وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات على أربعة مستوطنين. وستجمد كل الأصول التي قد يكونون يملكونها في الولايات المتحدة، فيما سيمنع الأمريكيون من القيام بأي تعاملات مالية معهم.