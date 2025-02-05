ترامب لا يستبعد نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يستبعد نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار غزة، وإنه يتصور ملكية أمريكية طويلة الأمد لعملية إعادة تطوير القطاع.

وعن إمكانية نشر قوات لملء أي فراغ أمني، قال ترامب: "سنفعل ما هو ضروري.

إذا كان ذلك ضروريا، سنفعل ذلك". جاءت هذه التصريحات بعد أن قال ترامب إنه يريد أن تتولى الولايات المتحدة ملكية قطاع غزة وتعيد تطويره بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى بشكل "دائم".

وقال ترامب في بداية مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح اليوم الأربعاء (مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي): "سوف نمتلكه وسنكون مسؤولين عن تفكيك جميع القنابل غير المنفجرة والأسلحة الخطيرة في المكان".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستقوم بتسوية المباني المدمرة وتحقيق تنمية اقتصادية توفر عددا غير محدود من الوظائف والمساكن لسكان المنطقة.