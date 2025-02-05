الأمم المتحدة: طرد سكان الأراضي المحتلة محظور تماما

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن «أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من أراض محتلة محظور تماما بموجب القانون الدولي».

وجاءت التصريحات في رد فعل على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتولي الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف في بيان لـ«رويترز»: «من المهم أن نتحرك نحو المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، لإطلاق سراح جميع الرهائن والمعتقلين بشكل تعسفي وإنهاء الحرب وإعادة إعمار غزة، مع الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان».

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يريد أن تتولى الولايات المتحدة ملكية قطاع غزة وإعادة تطويره، بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.

وأشار ترامب إلى أن «الولايات المتحدة ستسوي المباني المدمرة، وتحقق تنمية اقتصادية ستوفر أعدادا غير محدودة من الوظائف والمساكن للناس في المنطقة».

وجاءت هذه التصريحات بعد أن اقترح ترامب في وقت سابق أن يتم إعادة توطين الفلسطينيين النازحين في غزة بشكل «دائم» خارج هذه الأراضي المدمرة بفعل الحرب.