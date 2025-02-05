عمال البريد في ألمانيا يهددون بتنظيم المزيد من الإضرابات في نزاع بشأن الأجور

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هدد عمال البريد في خدمة البريد الألمانية "دويتشه بوست"، بتنظيم المزيد من الإضرابات في تسليم الطرود؛ للتأكيد على مطالبهم برفع الأجور خلال محادثات التفاوض الجماعي الجارية.

وقالت نقابة فيردي، التي تمثل عمال البريد، صباح اليوم الأربعاء، إنه تم دعوة العمال إلى إضراب لمدة يوم واحد للعمل بنظام الدوريات الكاملة.

وتابعت نائبة رئيس النقابة أندريا كوكسيس: "الرسالة واضحة: إننا جادون ومستعدون للكفاح من أجل مطالبنا".

وكانت النقابة، نظمت بالفعل إضرابات أصغر حجما في مراكز بريد مختارة أمس الثلاثاء؛ لزيادة الضغط على دويتشه بوست في جولة المفاوضات الجماعية.

وكان التأثير محدودا؛ لأن الإضرابات كانت انتقائية.

وتطالب نقابة فيردي، بزيادة الرواتب بنسبة 7% وأيام عطلات إضافية.

وفي مفاوضات الأجور الجماعية، وصفت "دويتشه بوست"، نطاق زيادات الأجور المتاح لديها الآن بأنه "محدود للغاية"، في ضوء تقلص أعداد الرسائل في العصر الرقمي.

ويعمل في "دويتشه بوست" حوالي 170 ألف موظف داخل ألمانيا في قسمي البريد والطرود.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة جزء من مجموعة "دي إتش إل" الألمانية للخدمات اللوجستية.