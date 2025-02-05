كولر يطلب تقرير طبي لتحديد موعد مشاركة بن شرقي مع الأهلي

طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تقرير طبي عن حالة المغربي أشرف بن شرقي، المنضم حديثا للقلعة الحمراء للوقوف على تطورات حالته من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الأمامية والتى تعرض لها مع الريان القطري قبل انضمامه رسميا للأهلي .

ويرغب كولر في جاهزية بن شرقي قبل مواجهة غزل المحلة المقرر 11 فبراير الجاري ضمن الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري الممتاز، حتى يتم الدفع باللاعب أمام المحلة والأسماعيلي ليكون جاهز فنيا وينسجم سريعا مع الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك المقررة 22 من الشهري الجاري

ويختتم الأهلي اليوم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة بتروجت غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري، والتي يرغب الأهلي في حسم الفوز بنقاطها الثلاث من المنافسة على استعادة صدارة الدوري والتي يتربع بيراميدز على قمتها حاليا برصيد 24 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي الوصيف.