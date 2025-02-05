البيت الأبيض: ترامب لم يتعهد بنشر قوات أمريكية في غزة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتعهد بإرسال قوات برية إلى غزة، وإنه ملتزم بالقضاء على حركة "حماس"، وضمان السلام الدائم في المنطقة بأسرها.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي، أن "الاقتراح التاريخي للولايات المتحدة للسيطرة على غزة، الذي أعلنه الرئيس ترامب الليلة الماضية، يؤكد هذا الالتزام"، بحسب تعبيرها.

وتابعت: "المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، سافر مؤخراً إلى غزة، وعاد بصور أظهرها للرئيس حول الوضع المزري هناك، واتخذ الرئيس هذا القرار بقلب إنساني"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وجرى خلال المؤتمر الصحفي عرض مجموعة صور لقطاع غزة.

وقال ترامب، الأربعاء، إن الولايات المتحدة سوف تسيطر على قطاع غزة، مشيراً إلى أن واشنطن "ستكون مسئولة عن تفكيك جميع القنابل الخطيرة التي ألقاها الجيش الإسرائيلي ولم تنفجر والأسلحة الأخرى في الموقع".

ومساء أمس، كشف ترامب خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عزمه الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، ما أثار ردود فعل إقليمية ودولية واسعة.