جارديم يتولى تدريب كروزيرو رسميا

أعلن نادي كروزيرو البرازيلي مساء الثلاثاء تعاقده بشكل رسمي مع ليوناردو جارديم، المدير الفني السابق للعين الإماراتي لتدريب الفريق الأول خلال الفترة القادمة.

وأوضح نادي كروزيرو في بيان رسمي أن البرتغالي جارديم سيتولى تدريب الفريق خلفًا لفيرناندو دينيز، الذي تمت إقالته قبل عدة أيام، بعد سلسلة من النتائج السلبية.

وأشار نادي كروزيرو إلى أنه يأمل أن يستعيد الفريق في الفترة القادمة قوته الفنية مع ليوناردو جارديم، الذي وقع على عقود تدريب الفريق لموسم ونصف الموسم.

وسبق لجارديم تدريب فريق الريان القطري في الموسم قبل الماضي، وانتقل منه لتدريب نادي العين الإماراتي، الذي فسخ تعاقده معه في الساعات القليلة الماضية، على إثر الهزيمة أمام الريان في دوري أبطال آسيا للنخبة.

يُذكر أن ليوناردو جارديم كان قد قاد فريق موناكو قبل عدة مواسم إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما سيبحث حاليًا عن تطوير فريق كروزيرو، الذي يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري البرازيلي الممتاز برصيد 52 نقطة.