محطة آر تي إل تنظم مناظرة رباعية بين المنافسين على منصب المستشار في ألمانيا

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تعتزم محطة "آر تي إل" التلفزيونية تنظيم مناظرة رباعية بين المنافسين على منصب المستشار في الانتخابات العامة الألمانية المقررة هذا الشهر.

وستضم المناظرة المستشار الحالي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس، ومرشح التحالف المسيحي المحافظ فريدريش ميرتس، ومرشحة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي أليس فايدل، ومرشح حزب الخضر روبرت هابيك.

وبذلك تغير محطة "آر تي إل" خطتها الأصلية التي كانت تتعلق ببث مناظرة ثنائية بين شولتس وميرتس.

وأعلنت المحطة اليوم الأربعاء أنه من المقرر بث المناظرة الرباعية في 16 فبراير الجاري، أي قبل أسبوع واحد من الانتخابات العامة المقررة في 23 من نفس الشهر.

واختارت المحطة المرشحين الأربعة لمنصب المستشار من الأحزاب التي تعتبر الأقوى حاليا وفقا لاستطلاعات الرأي. ويحتل التحالف المسيحي حاليا المركز الأول، يليه في المركز الثاني حزب البديل من أجل ألمانيا، ويتبعه الحزب الاشتراكي الديمقراطي ثم الخضر.

وقبيل بث المناظرة، تعتزم المحطة استضافة سارا فاجنكنشت رئيسة حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" الشعبوي، ورئيس الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندنر، والسياسي في حزب اليسار جريجور جيسي.