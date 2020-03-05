مصدر سعودي مسؤول: عدم السماح بالاعتكاف والافتراش وإغلاق مشارب ماء زمزم

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الخميس عن إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحها قبل صلاة الفجر بساعة يوميا، وفقاً للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة، ولأهمية المحافظة على نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى.

وأكد مصدر سعودي مسؤول بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط، ويأتي ذلك لضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين وذلك في غير أوقات الصلاة.

ويشمل قرار تعليق العمرة مؤقتا للمواطنين والمقيمين، جميع القاطنين في مدينة مكة المكرمة، حيث لن يسمح للمحرمين بدخول المسجد الحرام والساحات المحيطة به، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس.

وتقرر عدم السماح بالاعتكاف والافتراش، أو إدخال الأطعمة والمشروبات، وسيتم إغلاق مشارب ماء زمزم.

وأضاف المصدر أن الإجراءات الاحترازية تشمل إغلاق المسجد القديم في الحرم النبوي الشريف، بما فيه الروضة الشريفة، وغلق مقبرة البقيع.