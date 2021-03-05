خالد عيد يكشف سلبيات لاعبي غزل المحلة في الدوري

أكد خالد عيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة أن التسرع وقلة خبرة لاعبي فريقه من أبرز السلبيات التي يعاني منها الفريق خلال المباريات التي خاضها حتى الآن في بطولة الدوري العام، مشددا على أنه سوف يسعى لعلاج السلبيات خلال الفترة القادمة.

وأضاف عيد في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن هدفه هذا الموسم هو البقاء في الدوري الممتاز خاصة وأنه صعب ومستوى جميع الفرق متقارب.

وقال إنه منذ أن صعد بالفريق راهن على لاعبي غزل المحلة وقدراتهم على تحقيق نتائج طيبة.. معربا عن رضاه عن أداء الفريق في البطولة.

وأضاف:"نملك 18 نقطة ولنا مبارة مؤجلة مع الاتحاد السكندري".

وتعادل غزل المحلة والبنك الأهلي سلبيا أمس الخميس، في المباراة التي جمعتهما على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري، ليرفع غزل المحلة رصيده للنقطة 18 ويبقي في المركز الحادي عشر في جدول المسابقة.