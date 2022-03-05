قصف روسي يستهدف مركزا عسكريا لإقامة ضباط وجنود أوكرانيين

قالت تقارير إعلامية، السبت، إنّ قصفًا روسيًّا استهدف مركزًا عسكريًّا لإقامة ضباط وجنود أوكرانيين غرب أوديسا.



جاء ذلك بعدما قالت القوات الأوكرانية في ميكولايف، إنها تمكنت من صد هجوم روسي على مطار كول باكيتو العسكري شرقي أوديسا.



ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط مخاوف من بلوغ الأمر إلى حرب المدن، ما ينذر بارتفاعات كبيرة في أعداد الضحايا.



فيما عقد مجلس الأمن أمس الجمعة، جلسة طارئة في أعقاب حريق اندلع بمحطة زابوريجيا النووية الأوكرانية من القتال، ما هدّد بكارثة نووية، وسط تبادل اتهامات بين كييف وموسكو للمسؤولية.