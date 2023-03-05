فيرستابن يتوج بسباق البحرين في انطلاقة قوية للحفاظ على لقب بطولة العالم

حقق الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول انطلاقة قوية في مشوار الدفاع عن لقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 ،وفاز بسباق الجائزة الكبرى البحريني الذي أقيم اليوم الأحد على مضمار البحرين الدولي في صخير في افتتاح منافسات الموسم.

وأنهى فيرستابن، المتوج بلقب بطولة العالم في الموسمين الماضيين، سباق البحرين في المركز الأول مسجلا ساعة واحدة و33 دقيقة و736ر56 ثانية متفوقا على زميله المكسيكي سيرجيو بيريز الذي احتل المركز الثاني بفارق 987ر11 ثانية.

وجاء الإسباني فيرناندو ألونسو سائق أستون مارتين في المركز الثالث بفارق 637ر38 ثانية وتلاه الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري في المركز الرابع بفارق 052ر48 ثانية.

أما البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس، والمتوج بلقب بطولة العالم سبع مرات، فقد احتل المركز الخامس وجاء زميله ومواطنه جورج راسل في المركز السابع بينما كان المركز السادس من نصيب البلجيكي لانس سترول سائق أستون مارتين.

وجاء تألق فيرستابن وبيريز في سباق اليوم بمثابة إنذار لمنافسيهما الذين استهلوا الموسم بطموح إنهاء هيمنة ريد بول.

واستفاد ألونسو، الذي شارك اليوم في أول سباق له بسيارة أستون مارتين، من مشكلة فنية واجهها تشارلز لوكلير سائق فيراري، عندما كان يحتل المركز الثالث، حيث اضطر لوكلير، الذي كان قد توج بالسباق البحريني في الموسم الماضي، للانسحاب عند توقف سيارته على أرضية المضمار خلال اللفة الـ 41 من السباق.

وبعدها لم يواجه ألونسو صعوبة في فرض تفوقه على ساينز السائق الآخر لفريق فيراري.

تجدر الإشارة إلى أن ألونسو يعتلي المنصة اليوم، كواحد من أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، للمرة الأولى منذ سباق الجائزة الكبرى القطري في موسم 2021 .

ولا شك في أن ألونسو يتطلع إلى اعتلاء المنصة مجددا عبر المرحلة المقبلة، حينما يقام سباق الجائزة الكبرى السعودي في 19 مارس الجاري.