استطلاع: 40% من الشركات تريد من البنك المركزي الياباني تقليص سياسة التيسير النقدي

أظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة أبحاث "تيكوكو داتا بنك ليمتد" أن نحو 40 % من الشركات تريد من البنك المركزي الياباني أن يقلص سياسة التيسير النقدي خلال العام المقبل.

ومن بين حوالي 1000 شركة شملها الاستطلاع، دعت 6ر39 % إلى تقليص برنامج التحفيز، في حين قالت 4ر36 % إن البنك المركزي يجب أن يحافظ على سياسته الحالية التي تهدف إلى إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة للغاية لدعم الاقتصاد، بحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وقالت مؤسسة الأبحاث، ومقرها طوكيو، في الاستطلاع "تعتقد (شركات) كثيرة إنه من المرغوب فيه أن يراجع البنك المركزي الياباني استراتيجيته الخاصة بالتيسير النقدي غير المسبوق، في حين أنها تشعر بالقلق إزاء المخاطر التي يشكلها التغيير المفاجئ في السياسة، ودعت إلى التحول التدريجي".

وقالت 6ر17 % من الشركات التي شملها الاستطلاع الذي أجري عبر الإنترنت في منتصف فبراير الماضي، إنها تريد من البنك المركزي تخفيف قبضته النقدية بشكل أكبر ، في حين أيد 4ر6 % من الشركات تشديد سياسة التيسير التي اتبعها محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا.

وتأتي نتيجة الاستطلاع في وقت قررت فيه الحكومة ترشيح بكازو أويدا، وهو أستاذ جامعي وعضو سابق في مجلس إدارة بنك اليابان، لخلافة هاروهيكو كورودا في منصب محافظ البنك المركزي الياباني، الذي ستنتهي فترته في أبريل المقبل.

وفي جلسة استماع في البرلمان الياباني يوم 24 فبراير الماضي، قال أويدا إنه يرى أن سياسة التيسير النقدي الحالية "مناسبة" وأنه سيحافظ عليها لدعم الاقتصاد.