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وزير الرياضة : محمد صلاح أيقونة الرياضة المصرية 

علي البحيري
نشر في: الأحد 5 مارس 2023 - 10:01 م | آخر تحديث: الأحد 5 مارس 2023 - 10:01 م

قدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة التهنئة للدولي المصري محمد صلاح" لاعب نادي  ليفربول الإنجليزي بعد أن أصبح الهداف التاريخي للفريق  في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ١٢٩ هدفًا.

وأكد وزير الرياضة أن "محمد صلاح" يعد أيقونة الرياضة المصرية فى الدورى الإنجليزي لكرة القدم والبطولات الأوروبية، ويصنع مجداً خاصاً به وللدولة المصرية على صعيد الرياضة العالمية، متميناً مزيد من التوفيق للاعب فى مسيرته الاحترافية، وتحطيم العديد من الأرقام، وتسجيل الإنجازات الفريدة فى سجله الرياضى الفترة المقبلة.

واستطاع محمد صلاح تصدر ترتيب هدافى ليفربول بالدورى الإنجليزي عبر التاريخ بعد إحرازه لهدفين أمام فريق نادي مانشستر يونايتد فى مباراتهما اليوم بالدورى الإنجليزي ليصل للهدف رقم ١٢٩ متخطيا روبى فاولر صاحب رصيد ١٢٨ هدفاً.


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