نشطاء حقوقيون روس يشيرون لاعتقالات عقب جنازة نافالني

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ذكر نشطاء حقوقيون أنه تم القبض على عدة أشخاص من المشاركين في جنازة المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني في موسكو عقب الجنازة.

وتم احتجاز رجل وامرأة اليوم الثلاثاء حضرا الجنازة يوم الجمعة الماضي، فضلا عن فعاليات منفصلة لتأبين نافالني، وفقا لمؤسسة "أو في دي- إنفو" الإعلامة الحقوقية الروسية المستقلة.

وأمضت امرأة في موسكو الليلة الماضية محتجزة لدى الشرطة.

وأشار تقرير إلى أن رجال شرطة تعقبوا المرأة بسبب مقطع مصور لها في فعالية لتأبين نافالني، وهي تهتف بشعار معناه "المجد للأبطال".

ويعني الهتاف التعبير عن دعم أوكرانيا التي تصد غزوا روسيا منذ ما يربو على سنتين.

وقال متحدث باسم مؤسسة "أو في دي- إنفو" لقناة "إيجنتستيفو" أن الحديث عن بدء موجة من الاعتقالات ما زال مبكرا للغاية.

لكنه شدد على أن مؤسسته حذرت سلفا من أن الشرطة قد تتعقب المشاركين بعد جنازة نافالني، باستخدام التسجيلات المصورة والتقنيات الحديثة للتعرف على الوجه.

وتوفى نافالني (47 عاما) في 16 فبراير الماضي في مستعمرة عقابية شمال الدائرة القطبية الشمالية. وبحسب السلطات، انهار أشد منتقدي بوتين خلال تجوله في ساحة السجن الجليدية، ولم تنجح محاولات إنعاشه.

دعت أكثر من 40 دولة، من بينها الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، إلى إجراء تحقيق مستقل ودولي في وفاة نافالني.

وتتهم يوليا نافالنايا زوجة السياسي المعارض وأنصاره السلطات الروسية بقتله.

ورفض دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس بوتين مطالب الاتحاد الأوروبي بإجراء تحقيق دولي مستقل في الوفاة، كما رفض اتهامات أرملة نافالني بأن بوتين قتل زوجها.