بايرن ميونخ ينتفض بثلاثية أمام لاتسيو تؤهله لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

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خرج فريق بايرن ميونخ من نفق مظلم بفوزه على ضيفه لاتسيو الإيطالي بنتيجة 3-0، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

تقدم الفريق البافاري بهدفين في الشوط الأول سجلهما هاري كين وتوماس مولر في الدقيقتين 38 و47.

وعزز هاري كين تفوق فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 66.

وعوض بايرن ميونخ بذلك خسارته أمام لاتسيو بهدف في مباراة الذهاب، ليكون أول المتأهلين لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.

كما أبقى العملاق الألماني حظوظه في الفوز باللقب الأوروبي الذي حققه من قبل 6 مرات آخرها في عام 2020 ،ساعيا لتفادي الخروج من الموسم صفر اليدين لأول مرة منذ عام 2012.

وحقق بايرن ميونخ تحت قيادة مدربه توماس توخيل فوزه الأول في آخر 6 مباريات بجميع المسابقات، ليصحح مساره في ظل الإعلان عن رحيل المدرب الحالي بنهاية الموسم.