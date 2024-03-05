مصرع 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة في ترعة بقنا

لقى 7 أشخاص مصرعهم فى إنقلاب سيارة بيجو بداخل ترعة بقرية الطويرات التابعة لمركز قنا، اليوم، بسبب السرعة الزائدة.

وقال شهود عيان بقرية الطويرات لـ"الشروق"، إن اللواء مصطفى مبروك درة مدير أمن قنا، وعدد من القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية انتقلوا لمكان الحادث، وتبين أن الضحايا هم: "فاطمة محمود إسماعيل 40 سنة، سلسبيل كمال 7 سنوات، نور كمال 17 سنة، يسر ياسر كمال 5 سنوات وشقيقها عبد الرحمن 18 سنة، وفايز على محمود 45 سنة، وأحمد محمد أحمد 15 سنة".

تم انتشال الجثث بواسطة قوات الحماية المدنية، ونقلها إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى تحت تصرف النيابة العامة.