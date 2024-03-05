مسئولة أممية: نأمل حلا تنعم فيه غزة بالسلام

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أعربت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تركيا لويزا فينتون، عن أملها إيجاد حل قريب تنعم من خلاله غزة بالسلام.

وذكرت فينتون، على هامش مشاركتها في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، أن التطورات الأخيرة في العلاقات الدولية أثرت على عمل الأمم المتحدة، وفقا لوكالة الأناضول.

وأشادت بالفعاليات التي شهدها المنتدى قائلة إن مثل هذه المنتديات "هي أماكن يجتمع فيها الناس ويبحثون بشكل شفاف ويحاولون إيجاد حلول للصراعات كما هو الحاصل في غزة".

وأشارت إلى تخصيص منتدى أنطاليا جناحا عرضت فيه الأماكن التاريخية والأثرية التي تعرضت لأضرار جراء الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 فبراير 2023.

وأعربت المسئولة الأممية عن سعادتها بالمساهمة في استعادة التراث الثقافي من خلال أعمال الترميم.

وقالت فينتون: "ليس فقط لأنها آثار، بل لأنها تحمل قيمة عند الناس، وهي مصدر للهوية".

وأكدت أنّ الأعمال التي يشرفون عليها تركز على إعادة الحياة إلى مناطق الزلازل.

والأحد، اختتم منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث أعماله، بمشاركة 4700 شخص من 148 دولة.

المنتدى الذي انعقد في ولاية أنطاليا جنوب غربي تركيا تحت شعار "إبراز الدبلوماسية في أوقات الأزمات"، ناقش القضايا والأزمات العالمية بما في ذلك تغير المناخ والهجرة ومعاداة الإسلام والحروب التجارية والذكاء الاصطناعي.