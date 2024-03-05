حماس: التقرير الأممي بشأن ارتكاب مقاتلينا أعمالا جنسية لم يوثّق أي شهادة

رفضت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، التقرير الصادر عن المسئولة الأممية براميلا باتن حول "أحداث السابع من أكتوبر الماضي، واتهام المقاومة بارتكاب حوادث اغتصاب وعنف جنسي".

وقالت حماس، في تصريح صحفي اليوم، أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا): "نستهجن بشدّة التقرير الصادر عن المسئولة الأممية براميلا باتن حول الادعاء والمزاعم بارتكاب مقاتلي المقاومة الفلسطينية لحوادث اغتصاب وعنف جنسي"، خلال أحداث السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت أن هذا التقرير "جاء بعد محاولات صهيونية فاشلة لإثبات تلك التهمة الباطلة، التي تأكّد أنها لا أساس من الصحة، سوى شيطنة المقاومة الفلسطينية، والتغطية على تقرير مقرّري الأمم المتحدة حول وجود أدلة قاطعة على حدوث انتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان تعرضت لها نساء وفتيات فلسطينيات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني".

وبينت أن "رغم ادّعاء باتن واتهاماتها الكاذبة والباطلة للمقاومين الفلسطينيين، فإنَّ تقريرها لم يوثّق أي شهادة لما تسمّيه ضحايا تلك الحالات، وإنما اعتمدت في تقريرها على مؤسسات إسرائيلية وجنود وشهود تمَّ اختيارهم من قبل سلطات الاحتلال، للدفع باتجاه محاولة إثبات هذه التهمة الباطلة، التي دحضتها كل التحقيقات والتقارير الدولية".

وأكدت حماس أنَّ "مزاعم باتن تتناقض بشكل واضح مع ما ظهر من شهادات لنساء إسرائيليات عن معاملة المقاومين الحسنة لهن، وكذلك شهادات الأسيرات الإسرائيليات المفرج عنهن، وما أكدنه من معاملة حسنة تلقينها أثناء مدّة أسرهن في غزة".

وشددت على أن "هذا الاتهام الباطل لن يفلح في طمس بشاعة وهول الجرائم الصهيونية المرتكبة في قطاع غزة، والتي تسببت في استشهاد نحو 40 ألف فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال والمدنيين، في جريمة جماعية وتطهير عرقي، وتجاهل متعمّد لمقررات محكمة العدل الدولية وغيرها من التقارير الدولية، التي وثّقت أجزاء من الجرائم والفظائع المرتكبة في غزة على يد النازيين الجدد".

وقامت الأمم المتحدة بنشر وثيقة، يوم أمس الاثنين، بعد خمسة أشهر من وقوع عملية طوفان الأقصى التي شنتها حماس على إسرائيل، حيث زعمت فيه أن هناك "أسباب معقولة للاعتقاد" بحدوث وقائع اغتصاب واغتصاب جماعي في ثلاثة مواقع على الأقل خلال الهجوم.