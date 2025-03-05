طرد نائب ديمقراطي بعد احتجاجه على خطاب الرئيس الأميركي (فيديو)

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شهد خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليلة الثلاثاء، إخراج عضو الكونغرس الأميركي آل غرين بعد مقاطعته الكلمة دقائق بعد بدايتها.

وظل الديمقراطي عن ولاية تكساس يصرخ احتجاجا على كلمة ترامب بينما يلقي الرئيس الأميركي خطابًا أمام جلسة مشتركة للكونغرس في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن العاصمة.

وطلب رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، من أمن مبنى الكابيتول إخراج غرين بسبب "عرقلة سير الجلسة".

وآل غرين هو هو ممثل ولاية تكساس في مجلس النواب الأميركي منذ عام 2005. وهو محام وناشط في مجال الحقوق المدنية قبل دخوله السياسة. يشتهر بدعواته لمساءلة الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث كان من أوائل من قدموا مقترحات لعزله.

وبينما كان أعضاء الحكومة والنواب الجمهوريون يصفقون لخطاب ترامب، كان الديمقراطيون يبدون اعتراضا برفع لوحات كتبت بها عبارات تشكك بمضامين خطاب الرئيس الأميركي.