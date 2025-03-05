أكد الفنان طارق لطفي، أنه قدم مزيجًا جيدًا لأكثر من شخصية من الشخصيات المثيرة للجدل في مسلسل "القاهرة كابول"، قائلاً: "لم أكن خائفًا، وقدمنا أربع شخصيات وكلهم شخصية واحدة، ولم أخف ولم تأتني تهديدات، ولكن هناك شخص على الفيسبوك عندي يكتب لي على أي منشور ويطرح أسئلة دينية".

وأوضح طارق لطفي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الشخص المتدين المفروض أن يشغل نفسه بعلاقته مع الله سبحانه وتعالى وليس مع الأشخاص، مشيرًا إلى إعجابه الشديد وحبه لمسلسل "عد تنازلي" جدًا، مؤكدًا أنه كان مزيجًا غريبًا وموافقًا عليه بنسبة 90%.

وأشاد بتأثير المخرج محمد سامي على مسيرته، قائلاً: "محمد سامي جعلني شخصًا جريئًا ولا أخاف، وزمان كنت خوافًا وكلاسيكيًا وأذهب للمضمون، وهو أخذني لمنطقة جعلتني لا أخاف الآن إطلاقًا، وكان أحد الأسباب الكبيرة، وهو جعلني أتخلص من أشياء كثيرة وطريقة تفكيري في التناول".