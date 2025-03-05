شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "جريمة منتصف الليل"، تصاعدًا دراميًا كبيرًا بين شخصياته الرئيسية، حيث انكشفت المزيد من الخفايا والصراعات.

وبدأت الحلقة بتلقي صاحبة الجامعة (ليلى سلمان)، اتصالًا من مدير الأمن، يخبرها بما حدث مع الدكتور عوني، مما دفعها لمواجهة الدكتور ناجح (أحمد عبد العزيز)، الذي قرر تعيين إسماعيل بدلًا من عزمي، وطلب منه إلغاء أبحاث طلاب متفوقين.

وتصاعد الخلاف بينهما عندما اتهم ناجح صاحبة الجامعة بالفساد، لكنها رفضت اتهاماته، ليهددها بالاستقالة إن أعادت عزمي، حين همّ بالمغادرة، استوقفته ليؤكد لها أنه كان يحميها من الكثير، بينما هي منشغلة بالحزب والعلاقات الأخرى.

وفي لحظة مواجهة حادة، ذكّرته بأنه كان مجرد مدرس بسيط، لكنها منحته الفرصة، وأكدت له بأنها اختارت شخصًا يمكنه بيع شرفه ومبادئه، في المقابل، طلبت منه التقرب من ابنها تامر وتعليمه أصول العمل.

على جانب آخر، عاد المقدم شكري (محمد عز) إلى المستشفى ليكتشف فقدان ريري (رانيا يوسف) لذاكرتها، ما زاد الأمور تعقيدًا، وفي تطور جديد، استأنف التحقيق مع ريناد (إلهام عبد البديع)، التي كشفت له أن ميرفت (ملك قورة) طلبت منها الاعتذار لـ ميسون (ميار الغيطي) ب خناقتهما في الجامعة.

وفي مكان آخر، كانت ريري مع ابنتها ميسون في لقاء مع (محمد سليمان) صاحب الكباريه، حيث أبدت رغبتها في الاعتزال، لكنه رفض بشدة بسبب ديونها المتراكمة، مشيرًا إلى أن والدتها كانت "راقصة شريفة"، تزامن ذلك مع سماع ميرفت وريناد للحوار بأكمله، ما زاد من توتر الأحداث ووافقت ميسون على عودة والدتها للرقص.

واجتمعت الفتيات ميسون (ميار الغيطي) و ريناد (إلهام عبد البديع) في شقة ميرفت (ملك قورة) لتناول الطعام، قبل أن ينضم إليهن صبري (أحمد جمال سعيد) ومعه طارق (حسني شتا)، ليكتشف الجميع أن ريناد كانت تدخن الحشيش وليس السجائر.

وخلال حديثهم في جلسة مليئة بالمخدرات والخمور، كشفت كل واحدة عن معاناتها مع عائلتها، لتنهار ريناد متأثرة بزواج والدها من خادمة، لكن التوتر بلغ ذروته عندما سخر طارق قائلاً: "ناقصنا راقصة"، ما دفع ميسون للانفجار غضبًا والخروج من المكان.

وفي سياق التحقيقات، طلبت ريناد من المقدم شكري التوقف عن الحديث في الوقت الحالي، بينما استدعى الأخير صبري وطارق للتحقيق، وحين حاول صبري الدفاع عن نفسه مؤكدًا أنه نقل الجميع إلى المستشفى بوجود الحارس كشاهد، هدده المقدم بأنه سيحبسهم إن لم يعترفوا بالحقيقة كاملة.

الحلقة الخامسة حملت العديد من المفاجآت، كاشفة عن شبكة من الفساد والمصالح المتشابكة، مما يمهد لمزيد من التصعيد في الحلقات القادمة.