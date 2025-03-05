وزيرا دفاع كوريا الجنوبية وأستراليا يناقشان تعزيز التعاون في قطاع الأسلحة

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أجرى وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم سيون هو ونظيره الأسترالي ريتشارد مارليس مباحثات هاتفية اليوم الأربعاء لمناقشة سبل تعزيز تعاونهما في قطاعي الأسلحة والدفاع، حسبما أفادت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم .

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الوزارة قالت إن وزير الدفاع الكوري الجنوبي اقترح خلال المحادثة أن تعزز الدولتان العلاقات بينهما من خلال المناورات العسكرية المشتركة و التبادل رفيع المستوى في ظل البيئة الأمنية العالمية الحادة.

وأشار كيم إلى أن التعاون الثنائي بين الدولتين شهد تقدما خلال الثلاثة أعوام الماضية، كما أعرب عن نية كوريا الجنوبية المشاركة في جهود استراليا لتحديث جيشها.

وقالت وزارة الدفاع في سول إن الجانبين اتفقا على الاستمرار في المباحثات بشأن التوصل لسبل تساهم بها شركات الدفاع الكورية الجنوبية في جهود كانبرا لتعزيز قدراتها الدفاعية.