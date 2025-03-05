 وزيرا دفاع كوريا الجنوبية وأستراليا يناقشان تعزيز التعاون في قطاع الأسلحة - بوابة الشروق
الأربعاء 5 مارس 2025 9:45 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

وزيرا دفاع كوريا الجنوبية وأستراليا يناقشان تعزيز التعاون في قطاع الأسلحة


نشر في: الأربعاء 5 مارس 2025 - 8:52 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 مارس 2025 - 8:52 ص

 أجرى وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم سيون هو ونظيره الأسترالي ريتشارد مارليس مباحثات هاتفية اليوم الأربعاء لمناقشة سبل تعزيز تعاونهما في قطاعي الأسلحة والدفاع، حسبما أفادت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم .

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الوزارة قالت إن وزير الدفاع الكوري الجنوبي اقترح خلال المحادثة أن تعزز الدولتان العلاقات بينهما من خلال المناورات العسكرية المشتركة و التبادل رفيع المستوى في ظل البيئة الأمنية العالمية الحادة.

وأشار كيم إلى أن التعاون الثنائي بين الدولتين شهد تقدما خلال الثلاثة أعوام الماضية، كما أعرب عن نية كوريا الجنوبية المشاركة في جهود استراليا لتحديث جيشها.

وقالت وزارة الدفاع في سول إن الجانبين اتفقا على الاستمرار في المباحثات بشأن التوصل لسبل تساهم بها شركات الدفاع الكورية الجنوبية في جهود كانبرا لتعزيز قدراتها الدفاعية.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك