سقوط دولفين ضخم على قارب صيد في نيوزيلندا

تحولت رحلة صيد هادئة إلى "فوضى عارمة" لـ3 رجال نيوزيلنديين عندما سقط دولفين يزن أكثر من 400 كيلوجرام من أعلى على متن قاربهم الصغير.

ولم يُصب أحد بإصابات خطيرة عندما قفز دولفين من نوع عنق الزجاجة (بوتل نوز) بطول 3.4 متر (11 قدما) على متن القارب المفتوح يوم الجمعة، وفقا لما قاله دين هاريسون مالك القارب الذي يبلغ طوله نحو 16 قدما.

وكان هاريسون ورفيقاه، يصطادون بالقرب من هول إن ذا روك، وهو موقع خلاب قبالة الساحل الشمالي لنيوزيلندا، بينما كانت الدلافين تسبح أمامهم بمرح، وفجأة، رأوا ظلًا يحجب أشعة الشمس الساطعة، ثم سمعوا صوت اصطدام هائل قبل أن تعم الفوضى.

وقال هاريسون: "قرر هذا الدولفين القفز على متن القارب ليقول لنا مرحبا. كانت الأمور على ما يرام، ثم كما لو أن صاعقة ضربتنا، وجدنا أنفسنا مع دولفين ضخم يضرب كل شيء داخل القارب".

وتسببت حركات الدولفين العنيفة في تحطيم جميع صنارات الصيد على متن القارب، وألحقت أضرارا جسيمة بمقدمته، بينما تمسك الرجال الثلاثة بجوانب القارب.

وأُصيب أحدهم بجروح طفيفة في ذراعه نتيجة احتكاك الدولفين بظهره وكتفه، لكنهم جميعا، بما في ذلك الدولفين، نجوا دون إصابات خطيرة.

ولكن إعادة المخلوق الضخم إلى البحر لم يكن خيارا للثلاثي بسبب حجمه.

وأخطر الرجال وكالة الحفاظ على البيئة النيوزيلندية وجرى توجيههم إلى منزلق للقوارب على بُعد ساعة منهم، حيث انتظر العمال لمساعدة الدولفين، وفي الطريق استخدم الثلاثي خرطوم لإبقاء الدولفين رطبا وقاموا بحمايته من أشعة الشمس باستخدام فوطة مبللة.

وعلى الشاطئ، صلى أفراد إحدى قبائل الماوري المحلية من أجل الدولفين قبل إعادته إلى المحيط باستخدام جرار.

وأطلق المساعدون، اسم "توهو" على الدولفين الذي يبلغ من العمر ما بين عامين إلى 3 أعوام ويعني "إشارة" باللغة الماورية.

كما جرى إطلاق اسم توهو على قارب دين هاريسون.