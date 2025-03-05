ألفاريز: أتلتيكو مدريد يستطيع تحقيق الريمونتادا أمام ريال مدريد

أكد جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء، بعد الهزيمة أمام ريال مدريد في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بهدفين مقابل هدف على ملعب سانتياجو برنابيو، أن فريقه يستطيع العودة وقلب النتيجة في مباراة الإياب بفضل عاملي الأرض والجمهور.

وقال ألفاريز في تصريحات متلفزة بعد المباراة: "هناك 90 دقيقة متبقية على أرضنا، ووسط جماهيرنا، من أجل خوض مباراة رائعة في الإياب على ملعب واندا ميتروبوليتانو بعد أسبوع".

وأضاف: "إن الفارق هدف. يتبقى 90 دقيقة على ملعبنا، مع جماهيرنا. يتعين علينا التفكير في المباراة القادم يوم الأحد أمام خيتافي، والاستعداد لمباراة الإياب من أجل تقديم مباراة رائعة على ملعبنا".

وتابع: "أعتقد أنهم سجلوا في الوقت المناسب. بدأنا المباراة متأخرين بهدف سريع للغاية، وتعادلنا، وفي بعض الأحيان كنا نسيطر على المباراة ومجريات اللعب، لكننا كنا نعلم أن الأمر لن يكون سهلا، لأنهم يلعبون على أرضهم، ولديهم لاعبون رائعون. نعلم أن أمامنا 90 دقيقة متبقية".

وسجل ألفاريز هدف التعادل (1-1)، لكن ذلك لم يكن كافيا، لأن ريال مدريد عاد إلى التقدم وحسم المباراة.

وفي هذا الصدد، أتم جوليان ألفاريز تصريحاته قائلًا: "كان هدفًا جميلًا لمعادلة النتيجة، أتيحت لنا فرص للتسجيل بعد ذلك، لكننا لم نستطع، وعلينا مواصلة العمل. لدينا مباراة في نهاية الأسبوع وعلينا أن نفكر في ذلك".